Le robaron la moto en General Pinto: «Mejor que no los encontré en el momento» (VIDEO)

Ariel Ruffini fue, por segunda vez, víctima del robo de su moto, una Honda XR 150 cc; en ambos casos logró recuperarla, pero su malestar no se le pasa.

En esta oportunidad la retiraron del garaje, de apenas centímetros de la ventana de su cuarto. Su esposa oyó ruidos y al salir él, hacía unos instantes la habían sustraído; luego la encontraría la Policía cerca, descartada en las vías del Ferrocarril.

Todavía no sabe quienes fueron los autores, y se muestra interesado en averiguarlo, al tiempo que se pregunta si no fue mejor no haberlos sorprendido en el momento en que cometían el hecho.

El damnificado habló con DISTRITO INTERIOR TE VÉ y relató cronológicamente lo sucedido, incluso se refirió a la oportunidad anterior en que dos ameghinenses se la robaron y llevaron a esa ciudad donde logró recuperarla.

Capítulo aparte el momento en que le pidieron que firmara en conformidad porque uno de los cacos de la vecina ciudad había cumplido tareas comunitarias por el daño ocasionado.

Asegura que perdió la tranquilidad, y la ciudad ya no permite confiarse.