Repudian el uso del «NUNCA MÁS» en General Pinto

La campaña electoral del 2023 será recordada por muchos en el Partido de General Pinto por el nivel al que escalaron los agravios hacia un lado y el otro de las fuerzas que competían. A tal punto fue así, que llegó a verse la imagen del intendente Freddy Zavatarelli dentro de un ataúd; lo que provocó oportunamente, además de rechazo, una especie de «alto al fuego» que parecía haber sido un punto y aparte en el modo de intentar exponer, o desacreditar en este caso, al rival.

Pero esta mañana todo revivió con la aparición al pie de un cartel en el que se ven las figuras de Kicillof y Zavatarelli, ubicado en el ingreso a la ciudad, frente a la Ruta Nacional 188, de un pasacalle con la inscripción «Kirchnerismo NUNCA MÁS», siguiendo la campaña que desde el ámbito nacional utiliza la tipografía y simbología del NUNCA MÁS, frase que marca una época oscura del terrorismo de estado que costó muchas vidas argentinas.

Desde La Libertad Avanza se va contra el kirchnerismo en un intento por «desterrarlo» del país, entre otras metodologías o estrategias, haciendo propia la frase.

Como ocurre en los diferentes lugares donde aparece tal inscripción, incluso por parte de personas o instituciones ajenas a cualquier tipo de partidismo político, se rechaza la misiva consciente del peso que tiene en nuestro país especialmente.

Más allá de las ideologías el NUNCA MÁS, no tiene banderas.

Desde Fuerza Patria, por el momento, el único espacio en manifetsrse, emitieron un comunicado de rechazo y repudio a esta acción de los libertarios locales.

«La Libertad Avanza se burla de una lucha histórica que es de todo el pueblo argentino en defensa de la democracia y los derechos humanos. En General Pinto, no se juega con el “Nunca Más”. Ya lo dijimos hace más de 40 años, cuando decidimos que la pelea se da en las urnas.



Por eso desde Fuerza Patria General Pinto intimamos a La Libertad Avanza en el distrito y a sus referentes en la sección, a quitar los carteles con el lema “Kirchnerismo Nunca Más” que fueron colocados para tapar la cartelería de otras fuerzas políticas, específicamente la nuestra.



Mientras usan campañas de distracción para tratar de esconder las escandalosas denuncias por gravísimos casos de corrupción que salpican a Karina Milei y la familia Menem, en General Pinto seguimos trabajando y militando por mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas.



A la campaña sucia, le decimos NUNCA MÁS».