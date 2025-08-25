Una vecina halló dos bicicletas nuevas desarmadas en cercanías del hospital municipal de General Villegas

Ambos rodados fueron vistos ayer domingo por la tarde, cuando la vecina que se comunicó con Distrito Interior, caminaba por la calle Urquiza, en las inmediaciones del hospital municipal.

Las bicicletas que a simple vista se observan nuevas, están en el predio del TALU, a metros de la calle, desarmadas; al menos sin sus ruedas.

En el lugar pueden apreciar sus cuadros y otros accesorios como una sillita para transportar niños y un canasto entre otros.

Esta mañana al recibir esta información, desde nuestro medio dimos aviso a la Policía Comunal, que fue uno de los objetivos de la lectora.