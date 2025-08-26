«Conviviendo con la Inteligencia Artificial», charla abierta, hoy, en General Villegas (VIDEO)

Este martes a las 20 horas, organizada por Rotary, la Lic. Ana Lamas disertará sobre esta nueva herramienta con la que convivimos y revoluciona el mundo en general.

La actividad que tendrá lugar en la Biblioteca es libre y gratuita, abierta a toda la comunidad. Luego de la exposición habrá un espacio habilitado para el intercambio y las consultas.

Cecilia Gonella, presidente de Rotary curso la invitación a través de esta nota con Distrito Interior.