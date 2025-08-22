Práctica, económica y segura manera de transportar tu gato para ser asistido

La mejor forma de llevar a castrar a sus gatitos es dentro de bolsas cebolleras, para seguridad de su mascota y de las personas que lo recibimos en el centro de castración municipal, sugirió una de las integrantes del equipo de trabajo del Centro de Castración Municipal de General Villegas, que el propio ente replicó en sus redes.

En otras oportunidades desde Distrito Interior hemos hecho referencia a este método, justamente utilizando estos elementos que resultan sumamente prácticos.

«Así garantizamos seguridad para el animal y para la persona que lo tiene que manipular!, advierten.

Las bolsas cebolleras las suelen regalar en las verdulerías, aprovechá a pedirlas, sugieren.

A este, que puede ser un dato de color, le sumamos, la recomendación de castrar a las mascotas, como la manera más sana y eficiente de mantener controlada la población de perros y gatos. Tanto en General Villegas, como en General Pinto, nuestros distritos de cobertura, los municipios disponen de profesionale sy auxiliares para llevara a cabo estas tareas sin costo alguno para los vecinos.

La mejor manera de contribuir es castrando y difundiendo.