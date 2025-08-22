General Villegas: el hombre que chocó el auto estacionado y su propietario ya se comunicaron luego de la publicación

Este mediodía Distrito Interior publicó la noticia que el conductor de un auto que por esquivar una moto chocó a otro estacionado, estaba en la búsqueda del damnificado con el fin de asumir lo ocurrido y avanzar en las reparaciones necesarias.

El hecho había tenido lugar ayer jueves cerca del mediodía en la calle Alberti casi esquina Arenales. Al maniobrar para evitar colisionar a una moto que lo encerró, el conductor dio contra un auto Chevrolet blanco que estaba estacionado sobre la izquierda.

Tras la publicación, el propietario del Chevrolet Cruze, Diego Sosa, mantuvo comunicación con quien había chocado su rodado, y quien pretendía ubicarlo, Mario Acosta, quienes acordaron entre sí, como continuar, seguros correspondiente, de por medio.

La esposa de Sosa se había acercado hasta su trabajo en Previsión Familiar, para llevarle el almuerzo, momento en que ocurrió la colisión, la que no había advertido.

Finalmente, a primera hora de esta tarde, llegó la solución para ambos, luego de lo que era la preocupación de uno por no saber quién había dañado su vehículo y para el otro por no haber podido dar con la persona a la que había perjudicado.