Alegre disipó dudas sobre la entrega de terrenos y explicó cómo se otorgarán los próximos 300 (VIDEO)

El intendente de General Villegas explicó cómo continúa el proceso de adjudicación de terrenos destinados a la construcción e viviendas únicas.

Inicialmente son 97 que el lunes tendrán sus dueños, y en 30 días, se hará lo propio con 300 más.

Detalló qué sucederá con aquellos vecinos que no cuentan con los recursos para afrontar el mínimo establecido como valor de las parcelas y en qué estado está la negociación con EDEN para que dote del servicio de energía eléctrica al lugar para el cual se requieren de los fondos que surgirán de los pagos que vaya efectuando la gente.

En ese sentido habló de la situación financiera de la Municipalidad y los planes que tiene la Gestión para el futuro en un contexto económico difícil por lo que sucede entre la nación y la Provincia que afecta directamente al distrito.

También se refirió a la campaña electoral y el papel que el primer candidato Eugenio Leporati está jugando en la misma, teniendo en cuenta que en algunas d elas presentaciones en los pueblos ha estado ausente.