General Villegas: «Para evitar chocar a una moto maniobré y le pegué a un auto estacionado, quiero ubicar al dueño»

Ayer jueves, minutos antes del mediodía, un hombre que conducía por la calle Alberti, a metros de la intersección con Arenales, frente a Previsión Familiar, aproximadamente; debió maniobrar dado que lo encerró una moto.

Para evitar chocar al rodado menor, volanteó hacia su izquierda, impactando contra un automóvil que se encontraba estacionado sobre esa mano, al que le rompió el espejo y y la puerta derecha.

A pesar de intentar dar con el dueño del vehículo, no lo logró, retirándose momentos más tarde.

Hoy, se contactó con Distrito Interior, para tratar de dar con el damnificado y asumir la responsabilidad por lo ocurrido; además de contar con el seguro correspondiente y todos los papeles al día, se trata de lo que corresponde en estos casos, expresó quien cuya identidad mantenemos en reserva.

La persona afectada por la rotura de su vehículo, puede comunicarse con nuestro medio al 3388 672080 que seremos el nexo para que pueda ser resuelta esta situación.