Las hermanas Nieto, mujeres que animaron a asar en público, y lo hacen bien

Celeste y Juliana Nieto decidieron una vez asar en público en el marco de un concurso de mujeres asadoras que se llevó acabo en general Villegas. Una asa mejor, y la otra tuvo la actitud para salir de los espacios donde habitualmente lo hacían; claramente esa combinación fue fundamental y la idea prendió. Hoy es común encontrarlas trabajando juntas, es decir que además crearon una salida laboral más, que incluso puede ser motor para que otras mujeres, y hombres se animen, no solo a asar en público, dedicarse a este arte (porque lo es), sino a saber que siempre se puede encontrar una manera de ganarse y/o disfrutar la vida.

Este año, una vez más, fueron parte del stand de Marello Hogar, que promocionó los fogoneros Tromen, entre otros productos de la firma. Las asadoras tuvieron a su cargo los días sábado y domingo «el show del asado», que resulta un llamador para la gente que recorrió la Expo, porque además de observarlas con inevitable atención, hay quienes se animan a dar sugerencias, aportar ideas; es algo que cuentan en la entrevista con Distrito Interior.

Equivocadamente, el asado fue hasta hace unos años algo que parecía solo cosa de hombres, actualmente hasta se reconoce que hay mujeres que lo hacen mejor; nada de malo tiene que así sea. Claramente es una cuestión de actitud a la que acompañada por talento, paciencia y acierto en los condimentos (aunque muchos insisten en que con la sal alcanza), no puede fallar.