Estudiantes del Programa PUENTES recibieron sus certificados en el Centro Universitario de General Pinto

Días pasados se hizo entrega de Certificados en el Centro Universitario, en el marco del Programa Puentes de Integración Territorial.

Este Programa del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, busca garantizar para todos los ciudadanos bonaerenses la igualdad de derechos en el acceso a la educación universitaria, explicaron desde el Centro.

Finalmente destacaron el compromiso y esfuerzo asumido por todos los estudiantes de la «Diplomatura Universitaria en Procesamiento Agroalimentario» y de la «Diplomatura Universitaria en Iniciación a la Programación y Análisis de Datos», lo que les valió el reconocimiento; hecho que se pretende replicar en todo el distrito, como una manera de demostrar que se pueden alcanzar metas en Educación, las que además de suministrar nuevos conocimientos, mejoran notablemente las posibilidades de alcanzar metas en la vida, ya sea consiguiendo trabajos o materializando proyectos laborales personales.