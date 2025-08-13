Germania celebra este viernes los 120 años de su fundación, la invitación es a toda la zona (VIDEO)

Darian Roldán, Delegado Municipal de la localidad perteneciente al Partido de General Pinto, habló sobre dos de los acontecimientos recientemente llevados a cabo en Germania, y anticipó lo que serán el próximo viernes las actividades programadas por el aniversario.

El último fin de semana se realizó Barrios Activos, una propuesta del municipio que lleva a todos los barrios de la ciudad cabecera y las localidades, a todas las áreas que lo componen para que la familia, principalmente, participe de diferentes actividades. En el caso de Germania tuvo lugar el el playón polideportivo.

Antes se inauguraron dos aulas y otras dependencias en la Escuela Agropecuaria; obra que afrontó la Municipalidad con fondos propios.

Roldán contó además las recientes concreciones en el éjido urbano y anticipó los proyectos en los que se encuentra trabajando, de acuerdo a lo que los vecinos requieren.