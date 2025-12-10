¿Qué no pasa como sociedad?, mataron un gatito con un rifle

Todavía cuesta salir de la conmoción que produjo la muerte de Lolo, el perro de Villa Sauze al que atacaron a hachazos. A ello se le suma este caso en el que la víctima tambien es un animal indefenso.

Esta tarde el dueño de un gato halló a su mascota, la que era un integrante mas de la familia, como un hijo, describió, muerto en la vereda, con una herida tipo orificio, de Cuyo interior extrajo un balín.

El hecho ocurrió en la calle Chassaing Sur entre Velurtas y Pueyrredón. El cuerpo del animal estaba sobre Peueyrredón.

El propietario se disponía esta noche a radicar la denuncia.