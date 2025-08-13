«Serán inicialmente100 puestos de trabajo directos»: el intendente de Leandro N. Alem hizo oficial el desembarco de AGD en su distrito (VIDEO)

Carlos Ferraris, primer mandatario municipal de Leandro N. Alem, comunicó este martes oficialmente el desembarco de la firma AGD, dueña, entre otras de las marcas Natura y Cada Día, que en este caso montará la primera planta procesadora de maní de la provincia de Buenos Aires.

Hasta el momento, tal como refirió el intendente en conferencia de prensa, y había adelantado Distrito Interior, era una posibilidad que estaba muy avanzada, pero como corresponde, hasta que no estuviera plasmado en los papeles, sería una aventura anunciarlo.

Ahora si estamos en condiciones de anunciarlo, tras haberlo consensuado con los directivos de AGD, expresó visiblemente satisfecho, Ferraris.

Tras la compra y escrituración de 90 hectáreas que se encuentran entre Alberdi y Vedia, sobre la Ruta Nacional 7, en cercanías de la Estación Perkins, lugar elegido estratégicamente por lo requerido, Ferraris dio especificaciones, adelantando que se generarán 100 puestos de trabajo directos, se requerirán unos 300 camiones al momento del inicio de la producción y que la obra iniciará este 2025, entre otros detalles que están plasmados en el contenido del video publicado a continuación.

Una de las primeras acciones, que permiten advertir el impacto positivo de este proyecto en e distrito, es que en apenas unos días, mediante un acuerdo con la provincia a través del programa Puentes, se dispondrá en el Centro Universitario de la ciudad cabecera una Tecnicatura que permitirá capacitaciones de acuerdo a lo que GD requerirá, lo que pondrá a quienes la realicen, en una posición de ventaja ante la presentación de los currículum.