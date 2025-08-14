Más de 20 voluntarios donaron sangre en Germania

El CAPS de Germania fue sede de una jornada de colecta de sangre que contó con la participación de más de 20 voluntarios, con la premisa que “donar sangre salva vidas”.

Cabe recordar que la sangre solo se puede obtener de personas que estén dispuestas a donarla y que todos los días hay quienes necesitan una transfusión para mejorar su salud; de allí que esta acción, además de altruista y solidaria, es vital.

Desde el Centro de Atención Primaria d ela Salud, destacaron la solidaridad de los vecinos que se acercaron a donar sangre, y el gran trabajo realizado por el personal del lugar, las promotoras de Salud encabezado por el referente del servicio de Hemoterapia del hospital municipal, Dr. Ariel Trojaola, quien estuvo acompañado por el personal técnico del área.

En próximas fechas, la actividad se desarrollará en las localidades de Iriarte, Granada y en la ciudad cabecera. La idea que manejan desde el área Salud, es que estos operativos se realicen tres veces al año e cada lugar.

Para poder donar son necesarios los siguientes requisitos:

– Concurrir con DNI (o documento que acredite identidad).

– Tener entre 16 y 65 años.

– Pesar más de 50 kilogramos.

– Desayunar antes de donar.

– Sentirse en buen estado de salud.