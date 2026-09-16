El equipo Cachorros de Atlético Villegas, junto a La Pampa, llevó el hockey local a un certámen nacional (VIDEO)

Este fue el primer año competitivo para la Asociación Pampeana de Hockey, que integraron jugadores e General Villegas, enrolados en el equipo Cachorros del club Atlético.

El Campeonato Nacional Sub16 de Caballeros se realizó en la ciudad de Rosario hace poco más de una semana.

Allí participaron nuevamente los jugadores a La Academia, bajo la dirección del Profesor Alejandro Calzada:

Felipe Staffieri, Valentín Butrón, Benjamín Varela, Pedro Clausura y Lucas Calderón.

El seleccionado pampeano compartió zona y se midió ante equipos de gran jerarquía como Chile, Mar del Plata, Entre Ríos y Bahía Blanca. Si bien no se logró la clasificación a la instancia final, el equipo culminó en la 6ta posición, sumando una valiosa experiencia.

En una charla con Distrito Interior, Calzada, realista, expresó que el resultado está acorde al nivel con el que se enfrentaron, remarcando que Cachorros es un proyecto a largo plazo que tiene apenas cinco años.

Tratándose de la primera vez que se presenta un Sub 16, las autoridades de la Asociación Pampeana se manifestaron muy conformes con lo realizado, manteniendo las ganas de seguir creciendo y avanzando en el camino trazado.

Este presente que comienza a mostrar resultados abre aún más las puertas para que se sigan sumando jóvenes para integrarlos al proyecto, teniendo cada vez más competencia y en consecuencia producto de ello, mejores jugadores, expresó.

También habló de la convocatoria de Isabella Grippo, quien fue convocada para integrar el Seleccionado Pampeano Sub16 en el Campeonato Nacional disputado del 2 al 6 de septiembre en Monte Hermoso.

Con un gran torneo, el equipo llegó a la final. Si bien no pudo quedarse con el triunfo, se consagró Sub campeona nacional y logró el tan ansiado ascenso a la categoría A.