Una moto robada en General Villegas fue recuperada en América

En un trabajo coordinado entre el Centro de Monitoreo, la Policía y personal de la GUM, se logró recuperar un motovehículo que había sido sustraído en la ciudad de General Villegas

El hecho ocurrió en General Villegas alrededor de las 18:00 horas y tras tomar conocimiento de que el vehículo se orientaba hacia la Ruta 33, el Centro de Monitoreo realizó un filtro con cámaras lectoras de patentes y de base para cotejar los horarios

Durante el seguimiento, se detectó que la moto era llevada de tiro, lo que coincidió con la confirmación de que contaba con muy poco combustible, detalla Rivadavia on line.

Al perderse el contacto visual en una zona determinada, el equipo de Monitoreo estableció un perímetro digital

Tras verificar que el rodado no había quedado registrado en cuatro cámaras circundantes, se determinó que la moto debía encontrarse dentro de un área de solo seis manzanas.

Con este dato preciso, el personal policial y de la GUM realizaron el relevamiento dentro de esa zona y lograron hallar y recuperar el vehículo en la estación de servicio Puma.

El procedimiento completo se resolvió de manera efectiva en un lapso de una hora y quince minutos Actualmente, las autoridades continúan con las tareas de investigación para identificar a los responsables de la sustracción.