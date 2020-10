Mensaje del intendente Campana: confirmó el pase a la Fase 4, 26 casos activos, 33 PCR pendientes y severas multas a quienes incumplan

“Buenos días vecinos del Partido de General Villegas, hoy 5 de octubre del 2020, quiero comunicarles que tenemos veintiséis (26) casos activos y estamos esperando el resultado de treinta y tres (33) hisopados y tenemos tres (3) enfermos internados – uno (1) en terapia intensiva- mientras que aislados son doscientas setenta y cuatro (274) personas y recuperados de la enfermedad son veintiuno (21), lo cual quiere decir que hemos tenido cuarenta y siete (47) casos de COVID positivos hasta el momento.

Quiero comentarles que hemos pasado a Fase Cuatro, Provincia así lo ha determinado y nosotros también pensamos en esa línea, por lo tanto es recordarles que está prohibido el uso de los espacios públicos: los parques, las plazas y ahora las reuniones sociales y familiares van a ser limitadas fundamentalmente al entorno familiar.

Todo esto porque es muy difícil trabajar con personas que no cumplen no solo los protocolos, sino con los decretos nacionales y provinciales. Y otra vez me refiero al caso de Emilio V. Bunge, y sucede que se siguen concentrando personas jóvenes mayores y realmente es un problema porque nos van a hacer muchísimo daño porque estamos en circulación viral.

Las multas se van a incrementar y las fuerzas de seguridad van a seguir haciendo su trabajo. Los juzgados federales están abarrotados de causas y van a ser muy lentos los procedimientos, así que pienso que estos vehículos que se han secuestrado en estas últimas noches no serán devueltos rápidamente y se aumentan las notificaciones que se han realizado y creo que hay que tomar medidas y fundamentalmente es porque tenemos que cuidarnos. No hay otra manera. Es una colaboración.

No queremos seguir retrocediendo de fases porque cada vez vamos a estar más complicados y después otra vez desde el punto de vista laboral y profesional.

Cómo dije; esta pandemia la tenemos que sobrellevar entre todos y tenemos que comportarnos como una sociedad responsable. Y las sociedades responsables hacen que no tengamos reuniones de muchas personas y fundamentalmente porque sabemos que están prohibidas. Si nosotros cumplimos las normas la vamos a poder sobrellevar mejor.

El problema es si saturamos el servicio de salud. Veía esta mañana que hay más de 4000 camas ocupadas de terapia intensiva en la Provincia y les he dicho que estaba comunicando con otros intendentes de otras comunidades donde han tenido estos problemas y no nos tiene que suceder a nosotros porque sino, no los podemos cuidar.

Seamos responsables y llevemos esta cuarentena de la mejor manera posible. Vamos a estar comunicando nuevamente en la semana si es necesario, muchísimas gracias”.

