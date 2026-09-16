General Pinto: Eric regresó al Centro de Diálisis tras el trasplante, pero solo de visita

Eric Mune es el primer paciente del distrito de General Pinto en recibir un trasplante renal exitoso, luego de su tratamiento en el Centro Nefrológico local.

El nuevo órgano lo recibió en el mes de abril, luego de una primera intervención fallida en que el riñón no funcionó.

Hoy las cosas son totalmente distintas, y sobre todo su vida, también. El riñón recibido funciona a un 90%, lo que le está permitiendo llevar adelante una vida prácticamente normal.

Esta nueva etapa que transita fue compartida con Distrito Interior en una entrevista concedida días pasados, lo que no spermitió compartir con los lectores una noticia positiva y esperanzadora, pero su evolución sigue siendo constante y da que hablar, para bien.

Hace apenas unos días, Eric regresó al Centro de Diálisis Municipal del que fue el primer paciente, y también el primer pintense, esta vez solo como una visita.

Con la foto que acompañamos esta publicación que fue publicada por él, escribió; «Gracias por todo, son grandes profesionales», simplificando el permanente agradecimiento al equipo de profesionales y auxiliares que forman el staf del Centro al que concurrió regularmente hasta que llegó el tan ansiado riñón.

Este hecho tiene en si un claro mensaje para quienes atraviesan la instancia de la espera o el reciente diagnóstico: Hay esperanza.