Esta madrugada Franco Colapinto larga 12° en el Premio de Shanghái

Este domingo a la madrugada. Desde las 04:00 horas, los 22 pilotos de la Máxima van a estar disputando el GP de China. Toda la actividad será transmitida por TV, en Fox Sports, y streaming, en Disney+ Premium.

Lo malo de los fines de semana Sprint es que no ofrecen muchas posibilidades de probar, y cuando hay pistas desconocidas para Franco Colapinto como lo es el Circuito Internacional de Shanghai, eso puede ser un problema. Pero lo bueno, eso sí, son todas las oportunidades de mostrarse y de dejar una huella. Este sábado, en el marco del GP de China de la F1, el piloto de Alpine afrontó dos grandes desafío y aprobó con creces.

La carrera Sprint, que largó a la medianoche, tuvo como ganador a George Russell. El piloto de Mercedes lucho con Lewis Hamilton y Charles Leclerc en el inicio, pero terminó sacándoles una importante ventaja a ambos pilotos de Ferrari. En el final hubo drama por un safety car, pero el británico no sufrió más de la cuenta. Por otro lado, el piloto argentino Franco Colapinto tuvo una gran largada y finalizó en el 14° lugar, mientras que su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, perdió varios puestos y terminó 11°.

Luego fue el turno de la clasificación, donde el argentino accedió a la Q2 y se quedó a cinco milésimas de meterse a la Q3. A pesar de los problemas de su Alpine, Colapinto va a largar desde la 12° ubicación. Por otro lado, Gasly parte desde el 7° lugar. El dueño de la pole position es Kimi Antonelli, quien comparte la primera fila con George Russell, detalla Olé.

Ahora queda la carrera, que está programada para este domingo a la madrugada.