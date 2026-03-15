La oposición en General Pinto: «Estamos charlando para trabajar juntos» (VIDEO)

Jorge Sánchez, concejal de Un Cambio Distrital y referente del Pro, habló tras la Apertura de Sesiones, refiriéndose a lo expresado por el intendente Rodríguez, y el posible escenario político para el año que inició.

Tras destacar que para él lo más importante fue el anuncio de la conclusión de las viviendas, tanto en Iriarte, Germania y la ciudad cabecera donde solamente en este último lugar aguardan a ser terminadas 129 unidades habitacionales que están a 97% de su construcción, el edil también habló de cuál es la dirección en la que su bloque trabajará en este período legislativo recientemente iniciado.

Sánchez que integra la primera minoría, consultado acerca de las posibilidades de que se unan los tres bloques y conformen una oposición unificada, dijo que están charlando para trabajar juntos.

Cabe aclarar que del mimos modo que no especificó si se trata de unidad, o una mera manera de tener uniformidad de criterios a la hora de presentar, analizar y votar proyectos.