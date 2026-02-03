Tras la colocación de un arco, entre Bunge y Piedritas, funcionará una balanza dinámica para el transporte de carga

Desde hace unos días se observa entre Emilio V. Bunge y Piedritas, un arco de gran tamaño que va de un lado a otro de la ruta que va desde Coronel Charlone, hasta la R33, a la altura de Piedritas.

En realidad se trata de la continuación de la R26 proveniente de Córdoba, que en su ingreso a la provincia de Buenos Aires pasa a ser jurisdicción de Vialidad bonaerense.

Es justamente este ente el que realizó la colocación del arco en el que se lee «Fiscalización Dinámica de Pesos y Dimensiones».

Es en pocas palabras, un sistema mediante el cual al paso d ela unidad se le toma el peso y las dimensiones, sin necesidad que se detenga, como en las balanzas tradicionales. Es fotografiado, y si va en infracción más adelante es interceptado y labrada el Acta. Las inmediaciones del arco contará con la señalización específica que advierte de su presencia.

Desde hace un tiempo Vialidad interviene en el tramo mencionado realizando el bacheo y mantenimiento de banquinas.

Esta ruta cobró especial relevancia desde la inauguración del asfalto en los 13 kilómetros que van desde Buchardo hasta Charlone, convirtiéndose en el único paso terrestre entre Córdoba y Buenos Aires, lo que aumentó significativamente el tránsito en general, particularmente el de camiones.