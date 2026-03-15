Sergio Geltgenlichter ganó nuevamente, y con récord, La Vuelta al Partido de General Villegas 2026

Al ciclista de General Villegas, que gana esta exigente prueba por cuarta vez y segunda consecutiva, le bastaron 12 horas, 15 minutos para cruzar la meta tras haber recorrido los 370 kilómetros por todo el distrito, no solamente ganándola, sino batiendo un récord.

Al ganador, que embaló en los últimos kilómetros, lo siguieron Viano, Pastén y Hernández que llegaron juntos. Los 230 kilómetros los ganaron Bengoa y Córdoba que la culminaron juntos.

La carrera este año inició a las 6 en punto como cada edición, hubo 156 inscriptos (146 el año pasado), solamente 4 que por diferentes razones no largaron.

Dado el estado general de los caminos que se vieron favorecidos por los pocos milímetros caídos en la madrugada, el clima meteorológico que no fue agobiante, la competencia se desarrolló sin serios inconvenientes.

Ya consolidada como una de las carreras más exigentes, atractivas y vistosas, seguramente seguirá reuniendo a apasionados del ciclismo, fomentando esta disciplina en la ruralidad, uniendo y descubriendo los pueblos y ciudad cabecera de uno d elos distritos más extensos de la provincia de Buenos Aires.