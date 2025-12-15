Tres allanamientos esta mañana en General Villegas con resultado positivo
En el día de hoy, personal de la Estación de Policía Comunal de Villegas, junto al CPR, Policía de Seguridad Vial local y DDI Trenque Lauquen, realizaron 3 allanamientos en domicilios de calle Nagore y rivadavia, Castelli s/n y Luis Cardin e/ Rivadavia y Castelli.
En los procedimientos tuvo intervención la Fiscalía de Menores N°1 de Trenque Lauquen. Asimismo se logro establecer la autoría del hecho e incautar elementos de al menos otros 5 hechos delictivos ocurridos en los últimos días, incluyendo los perpetrados en Villegas Rugby Club.
También se logró la aprehensión de un sujeto mayor de edad quien se resistió a la medida judicial atacando a los funcionarios. El mismo ya se encuentra a disposición de la justicia, detalló el Jefe d ela comisaría, el Oficial Principal Aldo Varas.
La noticia es repetida? Porque esas direcciones ya fueron nombradas en notas anteriores. O son nuevamente las mismas personas….?