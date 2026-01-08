General Villegas: El Desafío de los Valientes se larga el 25 de enero a las 7 de la mañana (VIDEO)

La prueba está en plena etapa de inscripciones, y apenas transcurridos unos días, ya alcanzó los 70 inscriptos. Walter Álvarez y Sebastián Romero, integrantes de la organización de esta carrera contaron a Distrito Interior los pormenores de la tercera edición que viene con cambios. Por una parte habrá premiación especial para los ciclistas locales y se han ajustado aspectos que en la edición anterior fueron motivo de observación, como la reducción de 140 a 120 kilómetros para las categorías de punta, entre otros. Con el pago de la inscripción los corredores reciben kit de corredor, almuerzo, hidratación, y fruta.

Este año especialmente se dispuso una especie de padrinazgo para los ciclistas destacados que serán invitados, es decir que habrá villeguenses que asumirán el costo de la inscripción, para que todos al largar hayan abonado la inscripción. Lejos de caer mal, esta iniciativa, no solamente iguala, sino que aumenta el compromiso tanto de los competidores como de quienes, con el afán de sumarle nivel a la prueba, deciden tomar a esto como una inversión para sus favoritos.

Otro de los cambios es que el epicentro será la Ciudad Deportiva, el predio con el que cuenta el club Atlético, y no la Barra, como en años anteriores, de este modo, ese espacio que se encuentra en construcción, pero siendo utilizado para el entrenamiento de diferentes deportes, podrá ser conocido y utilizado.