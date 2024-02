En lo que va del año General Pinto no volvió a registrar casos de encefalitis equina (VIDEO)

Entre los meses de noviembre, en que apareció la enfermedad, y diciembre el distrito tuvo cuatro casos registrados de la enfermedad en equinos.

El titular de Zoonosis de la Municipalidad, el médico veterinario, Juan Cruz Librandi, confirmó que en lo que va del año no se ha registrado caso alguno de caballos con síntomas.

Desde el último, que tuvo un desenlace inevitable, se implementó un plan de fumigación en el lugar en que se encontraba el ejemplar, lo que coincidió con el ingreso de la vacuna al país.

El funcionario detalló en la entrevista con Distrito Interior que fueron inicialmente dos los equinos con sintomatología nerviosa, no diagnosticados por laboratorio; eso se debe a que en la provincia de Buenos Aires al haber habido oportunamente diagnósticos por laboratorio; a partir de ello, todos los ejemplares con síntomas nerviosos son considerados positivos a encefalitis.

Es decir que el solo hecho de tener los síntomas se considera positivo, aunque en realidad no lo sea, es la manera más prudente y efectiva de controlar el foco.

Los primeros casos fueron en la localidad de Iriarte a mediados de noviembre, en la segunda semana de diciembre, al menos dos casos más en Coronel Granada y en la ciudad cabecera, un caso positivo en la Escuela de Equitación «El Amanecer» que tuvo desenlace fatal, especificó, remarcando a su vez, que todos fueron con diagnósticos sintomatológicos a partir de los síntomas nerviosos que presentaban

«A raíz del caso en «El Amanecer» desde su área se diseñó un plan de fumigación contra mosquitos (es el transmisor de la enfermedad) los días posteriores que, todo indica hasta el momento, dio resultado, a pesar que las lluvias en su momento no contribuyeron a la estrategia; no obstante se hizo mucho hincapié en el control, tarea que no se abandonó, por el contrario, se está atento a cualquier alarma que pudiera surgir.

Librando consideró oportuno aclarar que a pesar de los esfuerzos es difícil tener el control absoluto ya que los caballos en su gran mayoría se encuentran en zona rural o en descampados donde inevitablemente serán alcanzados por mosquitos. Respecto a las personas, sigue siendo fundamental el uso de repelentes y adoptar todas medidas posibles para evitar ser picados, teniendo en cuenta que se está también en el país ante un considerable aumento de casos de Dengue.

Finalmente precisó que en personas no ha habido casos sospechosos.

