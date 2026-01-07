Escándalo frente a la comisaría de General Pinto con vendedores ambulantes de duraznos

Esta tarde tres hombres a bordo de una Renault Duster se encontraban vendiendo duraznos en la vía pública, actividad que por su característica ambulante está prohibida por ordenanza en todo el distrito.

Ante un llamado al 911 la Policía los interceptó y escoltó hasta la comisaría donde uno de ellos, según relató el Jefe de la Estación de Policía, el Comisario Inspector, Julio Monserrat, a FM Popular, el medio que registró el momento en que sucedieron los acontecimientos, se resistió a la medida, tirando duraznos y cajones en la vía pública, sobre la calle Gowland, frente a la dependencia, por lo que fue aprehendido y alojado momentáneamente allí.

A los tres se les labró un Acta Contravencional por venta ambulante, indicó.

El aprehendido a su vez cuenta con una captura pendiente por lesiones, requerida por el Departamento Judicial de San Nicolás, y otra caída por robo, y según habría precisado el propio sujeto, habría purgado una condena de 7 años.

La autoridad policial comentó también que se está determinando donde pasará la noche antes de comparecer ante la justicia, dado que la comisaría de General Pinto está destinada para alojar a presos por delitos sexuales.

Monserrat agregó que esta es la cuarta infracción que se les labra.

Al arribo a la comisaría, los hombres repartieron duraznos a quienes se acercaron, pero a medida que la situación fue poniéndose tensa todo quedó en la nada; finalmente se secuestraron seis cajones con duraznos. (Fotos capturas video de FM Popular)