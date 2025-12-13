Choque de camiones entre Villegas y Piedritas: uno de los choferes estaba ebrio

A la medianoche se produjo un accidente entre dos camiones con saldo negativo solamente en lo material, afortunadamente.

El hecho ocurrió cuando dos camiones que circulaban en sentido contrario protagonizaron un choque, aparentemente por una mala maniobra de uno de los conductores.

En dirección Villegas – Piedritas viajaba un camión con acoplado, cargado con soja, conducido por una mujer de General Pico, La Pampa; en sentido contrario, lo hacía el otro rodado, conducido por una persona, que estaría domiciliada en una de las localidades de nuestro distrito.

Según testigos, éste último, que transitaba solo con el chasis, habría invadido el carril izquierdo, obligando a la chofer a maniobrar para evitar la colisión frontal, sin embargo, luego de haber logrado sacar el chasis, el acoplado habría dado contra el camión, provocando, el vuelco completo del primero y el despiste del segundo, quedando ambos en el mismo préstamo, y buena parte d ela carga esparcida en el asfalto.

Pese a la importancia de lo ocurrido, ambos choferes resultaron solamente con golpes, siendo trasladados preventivamente al hospital.

Los bomberos tanto de Piedritas, como de General Villegas intervinieron en el lugar retirando los granos de la leguminosa, también lo hizo el SAME y las Policías de Seguridad Vial y Comunal.

El dato que sobresale es el estado en que se encontraba el conductor del Ford 600, quien fuera de si, alcoholizado, intentó agredir a varias personas, debiendo ser reducido por personal policial, y colocado, atado, en una camilla rígida para ser llevado al nosocomio.

El tránsito estuvo interrumpido por un lapso cercano a la hora, debido a los restos, además de la soja, que había sobre la traza.

El accidente se produjo a unos 6 kilómetros de la estancia La Ema.