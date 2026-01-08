Se abrieron los sobres de la licitación para el tendido eléctrico en la Quinta de Handorf

Con una inversión oficial de $334 millones, se realizó la apertura de sobres para el tendido eléctrico de un loteo de 94 parcela.

Se realizó en el Palacio Municipal la apertura de sobres para la provisión de energía eléctrica en un nuevo loteo. La obra permitirá garantizar un servicio seguro y de calidad, con una inversión oficial de 334 millones de pesos y un plazo de ejecución de 120 días.

El martes por la mañana se llevó a cabo en el Salón de los Acuerdos del Palacio Municipal el acto de apertura de sobres correspondiente al Pliego de Bases y Condiciones para la provisión de energía eléctrica destinada a un loteo de 94 parcelas.

El acto fue encabezado por el intendente municipal, Gilberto Alegre, junto a la secretaria de Gobierno, Valeria Iglesias; la secretaria de Obras Públicas, Alejandra Matellán, y personal de la Oficina de Compras. También estuvieron presentes representantes de una de las dos empresas oferentes que participaron del proceso licitatorio.

La licitación contempla la ejecución de las obras necesarias para garantizar el suministro eléctrico al loteo ubicado en Circunscripción II, Sección B, Chacra 171, Parcela 4, delimitado por las calles Ayacucho, prolongación de Batalla de San Carlos y Vuelta de Obligado. El proyecto prevé la instalación de un nuevo centro de transformación (CT) de 400 kVA biposte, la construcción de una línea aérea de media tensión para abastecer al transformador y el tendido de la red de baja tensión que permitirá llevar energía eléctrica a la totalidad de las parcelas.

El conjunto de las obras tiene como finalidad asegurar un servicio de energía eléctrica continuo y de alta calidad, en cumplimiento con las normativas vigentes en materia de seguridad y eficiencia energética. El presupuesto oficial establecido asciende a 334 millones de pesos y el plazo de ejecución previsto es de 120 días.

Con la apertura de los sobres, el Municipio inicia la etapa de evaluación de las propuestas presentadas, con el objetivo de avanzar en la adjudicación y dar comienzo a los trabajos en el corto plazo. La gestión municipal ratifica de esta forma su compromiso de continuar impulsando políticas públicas que promuevan el desarrollo local y el crecimiento equilibrado del distrito en beneficio de los villeguenses.