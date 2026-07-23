IMPORTANTE: la RN 33 permanecerá cortada al tránsito probablemente toda la noche, entre Cañada Seca y Rufino

En una nota realizada al Jefe de Bomberos de Rufino por Rody Rojas, éste comenta que las tareas de remoción del acoplado, chasis y granos esparcidos sobre la ruta demandará varias horas de trabajo.

Por su parte, desde el Destacamento de la Policía de Seguridad Vial de Cañada Seca, recomendaron a los conductores que viajen por ese tramo, que tengan en cuenta caminos o rutas alternativas pro esta razón.

Probablemente los trabajos necesarios demanden toda la noche, incluso primeras horas de la mañana.

El camión que tiraba un acoplado perdió el contról, terminando la marcha con el chasis en la banquina y el acoplado volcado ocupando la traza en su totalidad.

El chofer, con un golpe en el hombro, inicilamente, fue trasladado a un centro de salud pro el servicio de emergencias.