Confirman un caso de triquinosis en una persona de General Pinto por los chacinados infectados de Lincoln

Así lo manifestó el Dr. Jorge González, Secretario de Salud de Lincoln, en una entrevista realizada hoy por Plura.

El funcionario confirmó que se registraron hasta el momento 34 casos de personas afectadas pro triquinosis, todas vinculadas al consumo de chacinados adquiridos en la misma carnicería en la que se decomisó una importante cantidad de carne con triquina (parásito que provoca la triquinosis).

Por esta causa la Municipalidad de Lincoln inició acciones legales en contra del propietario de este comercio, del que se dijo oportunamente que habían existido inconvenientes por situaciones similares.

Gonzales precisó que de los 34 afectados, todos son ambulatorios actualmente, entre ellos menores de edad, reconociendo que han habido pacientes en terapia intensiva. De éstos, hay tres personas que no son de Lincoln, pero sí consumieron productos adquiridos en la carnicería linqueña, uno de El Dorado, otro de Martínes de Hoz y el restante de General Pinto.

¿Cuáles son los síntomas de la triquinosis?

Los signos y síntomas de la infección por triquinosis pueden variar según la cantidad de larvas consumidas. En casos leves, puede no haber síntomas. Los síntomas digestivos pueden comenzar 1 o 2 días después de la infección e incluyen:

Diarrea

Dolor de estómago (abdominal)

Debilidad y cansancio intensos (fatiga)

Náuseas y vómitos

Aproximadamente una semana después de la infección, los síntomas que se presentan a raíz de la invasión del tejido muscular suelen comenzar de 2 a 8 semanas después e incluyen:

Fiebre alta y escalofríos

Dolor y sensibilidad muscular

Dolor articular

Hinchazón en los párpados o el rostro

Debilidad

Dolor de cabeza

sensibilidad a la luz

Conjuntivitis

Picazón e irritación en la piel

Los síntomas pueden durar varios meses y, aunque disminuyen cuando las larvas forman quistes, la fatiga, el dolor leve, la debilidad y la diarrea pueden persistir durante meses o años.