Se incendió el silo de una aceitera en Ameghino, intervienen cuatro dotaciones de bomberos

Cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios de Ameghino continúan aún trabajando en el establecimiento aceitero ubicado en Ruta 188 y Acceso antiguo a Ameghino. donde hace una hora se registró un incendio en uno de los silos de almacenamiento.

De acuerdo con la información recabada hasta el momento, el foco ígneo se produjo en un silo que contiene spelet de girasol. Por el momento, no se conocen las causas que originaron el siniestro.

Si bien el incendio se encuentra controlado, los bomberos permanecen en el lugar realizando tareas de enfriamiento para evitar que el fuego pueda reactivarse y garantizar la seguridad de las instalaciones, informó La Brújula.