Aseguran que hacía willy cuando chocó y dejó tirado a un motociclista, él y su cómplice habrían sido reconocidos

Esta noche un hombre que salía de la estación de servicio Axion a bordo de su moto 110 cc. fue violentamente embestido por otro motociclista, que circulaba pro la Avenida Mitre en dirección hacia Alberti.

Producto del impacto, el conductor colisionado dio contra una camioneta que se encontraba estacionada en la misma dirección.

Quien provocó el hecho, con la ayuda de un cómplice, ambos circulaban en motos 150 cc, se fugaron del lugar.

Tras lo ocurrido, un vecino, publicó en sus redes sociales detalles de lo ocurrido, asegurando haber identificado a los fugados, cuyas identidades plasmó con nombres y apellidos, agregando que está a disposición de la Policía como testigo, para que no quede impune lo ocurrido.

Los, por él llamados, delincuentes que violan la Ley, circulaban bebiendo y haciendo willy, asegura en el posteo que fue acompañado por la foto de portada.