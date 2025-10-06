Choque de motos y fuga esta noche en General Villegas

Tres motos son las involucradas, dos las que protagonizaron la colisión que dejó a una persona herida, trasladada al hospital municipal.

De acuerdo a los datos recabados, un motociclista que circulaba a bordo de una moto 110 cc. fue chocado de atrás por otro rodado similar, 150 cc. que, con la ayuda de un tercero, en otra moto, se dio a la fuga.

La moto que chocó a la que quedó en la calle, no arrancaba, por lo que fue remolcada por el cómplice.

El herido, tras ser embestido, habría chocado contra una camioneta que se encontraba estacionada.

Tras lo ocurrido y ante la intervención de la Policía, Guardia Urbana y SAME, la Avenida Mitre, entre Alberti y Moreno, donde ocurrió el incidente, permanece totalmente cortada al tránsito hasta que se determine la gravedad o no del paciente.

Las tres motos circulaban en sentido Moreno a Alberti.

