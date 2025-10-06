General Villegas: tres mujeres que circulaban en una moto sufrieron un accidente atípico

Fue pasado el mediodía de este domingo; una mujer junto a dos menores circulaban por la calle Castelli, de tierra, hacia Panacea, cuando al parecer, tierra suelta, produjo la pérdida de control de la conductora, lo que desvió la moto hacia el centro de la calle, como muestran las marcas, y la posterior caída de las tres.

La mujer presentaba heridas de diferente consideración en el rostro, por lo que fue la primera en ser trasladada al hospital por el SAME, luego lo hicieron con una de las menores que había quedado al lado del cordón cuneta, en shock, también golpeada, siento contenida poor vecinos en un principio, luego por familiares que llegaron al lugar. La tercera de las ocupantes, presentaba un corte en el rostro, pero se movilizaba por sus propios medios.

En el lugar trabajó el SAME, Policía y personal de la GUM.