Clase explicativa y luego un almuerzo, la presentación de Ruta y Campo este sábado en Villegas (VIDEO)

Gustavo Britos, socio fundador de la app que une el campo con el transporte, creada y desarrollada en General Villegas, con proyección a todo el país, será presentada este sábado desde las 10 de la mañana en el predio de la Sociedad Rural sobre la RN 188, a pocos kilómetros de Villegas, en sentido a Banderaló.

Esta clase estará dictada por el profesor Ezequiel Vincet, y tiene por objeto, de manera breve y didáctica expicar el funcionamiento de Ruta y Campo.

La invitación es abierta a toda la gente del sector agropecuario y el transporte, y no se suspende por lluvia, precisó Britos. La jornada, que tendrá un brek para el intercabio de ideas, culminará con un almuerzo.