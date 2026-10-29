29 de Octubre, Día del Trabajador Aceitero, en General Villegas los representa, y saluda, SOEA

El 29 de octubre se conmemora la fundación de la federación sindical de trabajadores aceiteros, el 29 de octubre de 1947. La fecha fue formalmente instituida en 1988 por la Federación de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera (FTCIODyA), aunque ya se celebraba desde la década de 1970. Está reconocida en el Convenio Colectivo de Trabajo N.º 420/05 homologado por el Ministerio de Trabajo.

En el caso de General Villegas, a pesar que la estructura existente no cumple con la función de aceitera, como fue en sus orígenes, el lugar cuenta con un plantel importante de trabajadores que son representados por SOEA, cuyo Secretario General es Lelio Forquera.

Consultado, además de hacer extensivo el saludoa todos los afiliados, y a quienes fueron parte de este rubro, porque asegura que el corazón siempre es «aceitero», remarcó el compromiso de lucha por mantener los puestos de trabajo y garantizar el benestar de los trabajadores.