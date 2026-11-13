Buscan dar con el paradero de una mujer que tuvo domicilio en General Villegas

La Policía de Rufino solicita cualquier información o dato que permita dar con el paradero de la ciudadana Irma María Laura Sia, 44 años.

La mujer es oriunda de la provincia de Buenos Aires, el último domicilio del que se tiene certeza fue en Lazzarino, Santa Fe.

También vivió en General Villegas.

Quienes puedan aportar información se solicita lo hagan a los siguientes contactos:

Comisaría 3° de Rufino, teléfono 3382 429304

Destacamento N°2 de Lazzarino, teléfono 3382 461895.