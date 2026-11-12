General Villegas: falleció Ricardo Zamperetti

Ricardo Humberto Zamperetti, tenía 75 años; falleció en la tarde de ayer en su domicilio y sus restos recibieron sepultura esta mañana en el cementerio local.

Con el correr de las horas se ha ido conociendo la noticia de su deceso, que sorprende a la comunidad, dado que se trata de un conocido vecino, que ha tenido una activa participación en la vida insitucional, siendo presidente del club Sportivo, comercial y política.

El propio Ricardo había pedido a sus afectos más cercanos que al llegar este momento las cosas se dieran de manera íntima, lo que fue respetado, de allí que no se conociera lo ocurrido de manera masiva.

Había sido senador provincial en el período que inició en 2009 por la Cuarta Sección Electoral en representación de Unión-Pro, llegando a ocupar la presidencia de la Comisión de Hacienda.

Sus orígenes políticos provienen del radicalismo aunque estuvo identificado con el PRO. En 2011 fue candidato a intendente de Villegas por UDESO, pero no resultó electo. En 2016 se jubiló como ex senador, y en lo comercial ocupó la dirección de la empresa Zamperetti S.A. dedicada al transporte con camiones, además de actividades vinculadas al sector inmobiliario rural.

Su fallecimiento se produjo ayer miércoles por la tarde como consecuencia del avance de sus enfermedades, por las que se encontraba en lista de espera para recibir el trasplante de riñón.