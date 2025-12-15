General Villegas: una familia ofrece $ 650.000 a quien le permita recuperar a su perra

«Rumba» es una perra labradora, la de las imágenes con las que han inundado las redes sociales y grupos de Whatsapp.

Faltó de su casa, ubicada en el barrio El Ciclón, a metro del paso a nivel conocido como «el de Longo», sobre calle Derqui.

Sus dueños la buscan desde el pasado 8 de diciembre cuando advirtieron que tras hacer un pozo, se escapó por debajo del alambrado. Al momento llevaba colocado un collar verde.

A pesar de la búsqueda intensa y la movida que se ha generado en torno a los intentos por ubicarla hasta el momento no han habido novedades, por esa razón, y ante la desesperación y la angustia, decidieron pasar la recompensa de $ 300.000 a $ 650.000 a quien pueda aportar algún dato certero que permita recuperarla.

Para comunicarse por cualquier información el teléfono es el 3585602097