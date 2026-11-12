Villa Saboya: detuvieron a una mujer en Villa Saboya en el marco de una causa por homicidio
Este mediodía personal del Comando de Prevención Rural de general Villegas, con la. colaboración de personal del Destacamento Policial de Cañada Seca, DDI Trenque Lauquen y Personal Policial de la provincia de Santa Fe, dieron cumplimiento a una orden de alanamiento y detención de una mujer de 42 años condenada por el delito de homicidio.
Las diligencias contaron con la intervención de la UFI N° 6 de Trenque Lauquen, a instancias del pedido efectuado por el Juzgado Penal de Tercera Circunscripción Judicial de Venado Tuerto, a cargo de la jueza Dra. Paula Borello.
De acuerdo a lo relevado pro Distrito Interior, la mujer fue condenada por el crimen de su ex pareja, y dado que no habría cumplido con lo determinado por la justicia para continuar gozando d elos beneficios que ésta le otorgó, se procedió del modo detallado.
Una vez cumplimentadas las diligencias por parte del Departamento Judicisl Trenque Lauquen, fue entregada a las autoridades Justiciales santafesinas.