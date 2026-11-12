«Han tomado como un basurero la parte de atrás de la cancha de Sportivo, pedimos responsabilidad»

Un lector envió a 3388 672080 (Whatsapp directo con Distrito Interior) estas imágenes que muestran, una vez más, el uso abusivo e irresponsable del contenedor que el municipio dispuso en la parte trasera d ela cancha del club Sportivo.

No solamente que este implemento es utilizado por vecinos de otros puntos de la ciudad que se movilizan hasta allí para tirar su basura, lo que provoca rápidamente la saturación; no terminando el problema allí, sino que es donde comienza.

Tal como se observa, todo tipo de elementos son descartados en la calle, provocando serias molestias, contaminando y creando, por costumbre, un basurero donde no corresponde.

Lo que inicialmente fue la colocación de un contenedor para dar respuesta a quienes vivien en las inmediaciones, hoy padecen un problema serio.

Por el momento se apela al sentido común para revertir esta situación.