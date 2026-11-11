María Sol Vázquez: «Villegas tiene algo fundamental para empezar a transformar su realidad: personas que quieren involucrarse»

María Sol Vázquez es Especialista en Seguridad, Higiene y Protección Ambiental, y tuvo un rol preponderante en nuestra ciudad desde que participó de la charla que se dio en el marco de la Ley Joaquín, luego de ocurrido el lamentable hecho en el que falleció Augusta Cosiansi, la menor de 8 años a la que le cayó encima un arco de handball cuando practicaba patín en el gimnasio del club Eclipse.

La presencia de Vázquez fue determinante en el aporte sobre las medidas preventivas y legales que se deben adoptar en espacios recreativos y en aquellos en los que se practican deportes, ya sea en ámbitos cerrados o al aire libre.

Pasados unos días de auqel encuentro multitudinario en el SUM de bomberos voluntarios convocado por la mamá de Augusta, y del que también participó Serena, la mamá de Joaquín Gallo (a partir de quien está «inspirada» la Ley Joaquín), María Sol Vázquez, que visitó diferentes instituciones como veedora, comentó a Distrito Interior, el resultado de aquella ación que puede haber sido el punto de partida para una nueva manera de ver, entender y trabajar la prevención de accidentes.

Palabras de María Sol Vazquez

Mi visita a General Villegas fue una experiencia profundamente movilizadora, tanto desde lo humano como desde lo profesional.

Llegué para acompañar una iniciativa nacida del dolor, pero también del compromiso de familias que decidieron transformar pérdidas irreparables en acciones para evitar que otras personas atraviesen situaciones similares.

La charla sobre prevención de riesgos en establecimientos deportivos y recreativos, desarrollada en el marco de la Ley Joaquín, reunió a más de 300 personas. Esa convocatoria demostró que existe una comunidad dispuesta a escuchar, involucrarse y comenzar a mirar sus espacios desde otra perspectiva: la del cuidado.

Pero mi trabajo en General Villegas no terminó con la charla.

Durante ese fin de semana realicé, de manera voluntaria y ad honorem, relevamientos presenciales de condiciones de Higiene y Seguridad en 22 establecimientos recreativos, deportivos, educativos y de terapia, cuyos responsables abrieron sus puertas para conocer sus riesgos y recibir recomendaciones de mejora.

Me encontré algo sumamente valioso: instituciones dispuestas a escuchar, reconocer oportunidades de mejora y trabajar para ofrecer espacios más seguros.

Cada establecimiento relevado recibirá un informe técnico con las observaciones realizadas, recomendaciones y prioridades de intervención, para que pueda avanzar progresivamente en la mejora de sus condiciones de seguridad.

Se trata de comprender que la prevención requiere conocimiento, acompañamiento y decisiones concretas.

Otro momento importante de mi visita fue la reunión mantenida con el intendente, en la que pudimos conversar sobre la posibilidad de fortalecer la prevención desde una mirada municipal, incluso regional, incorporando criterios técnicos, herramientas de evaluación, capacitación y acompañamiento a las instituciones.

Considero que General Villegas tiene una oportunidad muy importante: comenzar a construir una cultura preventiva.

Porque prevenir no es solamente cumplir una ley. Es identificar peligros, evaluar riesgos, establecer prioridades, mantener las instalaciones y comprender que detrás de cada decisión hay personas.

Mi mayor conclusión es que General Villegas tiene algo fundamental para empezar a transformar su realidad: personas que quieren involucrarse. Ahora el desafío es que esa voluntad pueda convertirse en acciones sostenidas en el tiempo.

Me llevo el compromiso de las familias, la apertura de las instituciones, el interés de quienes participaron y la convicción de que este trabajo puede ser el punto de partida de algo mucho más grande.