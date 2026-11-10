«La soledad y la salud mental en los adolescentes» (VIDEO)

Con la visita del Papa León XIV el tema que se menciona en el título, fue puesto en la superficie, con mayor notoriedad de lo que está desde hace un tiempo importante a esta parte.

La Licenciada Silvia Diumenjo, que cada lunes por la mañana comparte con la audiencia de FM Peregrina (92.9) un espacio dedicado a la salud mental como eje, destacó la frase del Sumo Pontífice «Nadie debería llegar a sentirse extraño entre los suyos, ni pensar que su ausencia importa menos que su presencia», como punto de partida para el desarrollo de su columna, en la que profundizó sobre una problemática actual cada vez más visible y padecida, cuyas consecuencias no dejan de sorprendernos cuando suceden, lamentablemente cada vez con más frecuencia. En esta oportunidad, veinte minutos para analizar, reflexionar, y actuar, desde lo individual, y sobre todo, lo colectivo.