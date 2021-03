«Ser docente es algo que te llena el alma para toda la vida y se puede estudiar en el Instituto María Inmaculada»

La frase es de Diana Odelli, Directora del Nivel Terciario del IMI General Villegas quien destacó no solamente la posibilidad que tienen las y los jóvenes del distrito y la zona de estudiar en Villegas una carrera con gran salida laboral, sino lo que significa ser docente. «Es algo que te llena el alma para toda la vida porque no importan los años que pasen, siempre habrá un alumno que te recuerden lo importante que fuiste en su vida y eso no tiene precio», aseguró.

El próximo 15 de marzo el Nivel Terciario inicia el primer año con los cursos de una carrera que consta de cuatro, por lo que las personas interesadas tienen tiempo hasta ese mismo día para inscribirse, aunque siempre es conveniente hacerlo con anterioridad.

Egresadas de diferentes promociones

Odelli al ser consultada de los por qué estudiar en el IMI después del secundario, dijo:

Porque formamos profesionales de enseñanza, pedagogos y trabajadores culturales mediante la construcción colectiva de la práctica docente y del discurso pedagógico que la comprende y posibilita.

Porque brindamos una formación personalizada y de calidad, tendiendo a la formación de alumnos que pueden transformar y transformarse con los procesos de cambios a la sociedad, la política y la cultura.

Porque promovemos desde el comienzo la construcción de trayectorias estudiantiles formativas y contínuas desde una lógica que ligue y no fragmente.

Porque incorporamos estrategias que favorezcan las trayectorias educativas, en el proceso de inicio, permanencia y egreso.

Porque educamos mediante el aparendizaje – servicio y esto nos posiciona como agentes transformadores en la sociedad.

Porque estamos convencidos que la educación permite vivir otras vidas.

Porque apostamos a la calidad social de la educación con aprendizajes socialmente validos y desde la equidad.

Porque nos hemos propuesto hacer de la educación una práctica humanizante conectando, integrando y comunicando.

Requisitos de inscripción

.Fotocopia de DNI

.Fotocopia Certificado de nacimiento

. Fotocopia Certificado de Estudios de Nivel Secundario o Constancia de Certificado de Estudios en Trámite

. Planilla de aptitud psicofísica completa expedida por el hospital o Centros de Salud Pública

Foto carnet