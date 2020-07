«La ayuda que brindemos será con una contraprestación», Valeria Seitz, referente del Movimiento Evita en Gral. Villegas (VIDEO)

Hace poco más de un mes el Movimiento Evita Gral. Villegas cambio de manos y con ello pretende aumentar su presencia en el distrito, más allá que lleva años en el territorio.

Quien ha asumido el compromiso es Valeria Seitz, una militante del Movimiento San martín que dio un paso al costado de éste para poder comandar lo que parece será, el brazo social del espacio que sigue teniendo como referente a Susana Brime, más allá de las declaraciones recientes del concejal Cesar Julián (MSM) que la ubicaron como una militane más.

Cabe destacar que ese detalle la ha vuelto al escenario político con fuerza y potenció para avanzar en el terreno político (a las pruebas nos remitimos).

Entrevistada por Distrito Interior Seitz repasó los objetivos del Movimiento Evita en general y para el distrito de General Villegas en particular.

Cada una de las ramas que lo forman, Mujer, Juvenil, entre otras; cinco en total, tendrán su impronta, aunque las caracteriza un denominador común que es la contraprestación con trabajo por cada ayuda que el beneficiario reciba.

Si bien se están dando los primeros pasos en esta nueva etapa ya se encuentran interviniendo en algunas situaciones, principalmente en los barrios de la ciudad cabecera, pero el alcance será en todo el partido, aclaró la dirigente.

Por el momento no hay intereses políticos que los hagan mirar hacia las elecciones venideras de medio término, aunque no desconoce que se trata de una agrupación peronista; sin embargo el trabajo del Movimiento está centrado en la cuestión social; es más, en Villegas no se da, pero en algunos municipios donde existen áreas específicas, el Movimiento Evita trabaja en conjunto, comentó.

Por el momento, si bien ya estamos funcionando, no contamos con un espacio físico específico, pero cualquier inquietud, solicitud o intención de sumarse, porque hay mucho por hacer, inclusive aportando, ayudando, me pueden contactar, concluyó.

