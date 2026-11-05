Bautista denunció un ataque físico y verbal por su condición sexual a la salida de un boliche en General Villegas (VIDEO)

Bautista Mendoza publicó un video con su versión de los hechos y un video en el que muestra el ataque de una seis chicas que lo increpan. En su exposición da detalles del ataque que se dio en el acceso de la cidad el 1 de noviembre pasado, luego de la Fiesta de Hallowen a la salida del boliche bailable.

A partir de su publicación en redes las repercusiones son cuantiosas y muestran diferentes posturas, en partiular y general, sobre lo ocurrido, poniendo en discusión la violencia y la condición sexual, como temas de debate en la sociedad moderna.