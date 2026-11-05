La joven acusada de agredir a Bautista: «Quiero defender mi nombre porque me estan dando con todo» (VIDEO)

Denise Milagros Lezna es la persona que aparece en el video atacando a Bautista Mendoza, el joven que denunció hostigamiento y agresión verbal y física a la salida del boliche luego de la Fiesta Hallowen en General Villegas.

La joven que accedió a hablar con Distrito Interior, dijo verse en la necesidad de dar su versión de los hechos, aclarando de este modo, cómo y por qué sucedió lo denunciado.

Destacó que de ninguna manera está a favor de la violencia, y mucho menos física, porque de ese modo no se soluciona nada; sin embargo, explicó en detalle el modo en que la relación que alguna vez tuvo con Mendoza se deterioró, y el punto de inflexión que los llevó hasta esta situación.

La publicación del video de Bautista cree que la perjudicará en su trabajo de modista y realizadora de trenzas, por lo que considera sumamente necesaerio limpiar su nombre.