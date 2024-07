Plana sobre la clausura de La Barra: «Fue la consecuencia de no cumplir con los requisitos para funcionar como boliche bailable»

El fin de semana dejó en General Villegas un tema por demás de controversial, como fue la clausura del salón de eventos de La Barra, un espacio multifuncional, que pertenece al club Atlético.

Allí se desarrollaba la Fiesta del Día del Amigo cuando personal municipal arribó para proceder a su clausura, encontrándose con la resistencia de uno de los integrantes de la Comisión Directiva más influyentes, Eduardo Irasola (Ado), actual vicepresidente quien se negó que procedieran, dado que en el interior habían ingresado un número muy importante de personas, si bien el número es incierto, se estima que podrían haber superado las 500.

El Estado municipal reclamaba el faltante del Registro de Actividades Nocturnas, mientras que el club insistió en que no le había sido solicitado a tiempo.

El resultado fue la clausura del lugar y una denuncia en contra del dirigente deportivo.

Consultado sobre el particular, Luis Plana, el titular de Seguridad, aclaró que el permiso solicitado por el club Atlético era para la realización de un evento cuyo fin era la celebración del Día del Amigo, un evento común, remarcó, que fue habilitado el día 4 de julio.

«Con el correr de los días constatamos que se estaba convocando a la juventud a concentrarse en ese lugar (La Barra), pero ya no se ajustaba a lo que se había solicitado eventualmente».

A raíz de ello desde la Secretaría de Seguridad iniciaron las averiguaciones del caso determinando que las entradas estaban siendo vendidas por etapas; es decir, que los costos varían de acuerdo al momento en que eran adquiridas, también que se promocionaban concursos de consumo de alcohol, entre otros detalles, lo que indicaba que el evento ya no estaba encuadrado dentro de lo que se había habilitado.

Como consecuencia, Plana se comunicó con Ado Irasola, indicándole lo obtenido como información, lo que le fue negado por el vice presidente de la institución deportiva, organizadora de la Fiesta Día del Amigo y propietaria de La Barra.

Plana indicó que Atlético carecía del RAN (Registro de Actividades Nocturnas), documentación expedida por la Provincia, siempre que el lugar cuente con todo lo requerido para funcionar como un boliche bailable, que sería la condición bajo la cual funcionaría la Fiesta.

Ello motivó que el Secretario de Seguridad dejara sin efecto la autorización que él mismo había firmado días pasados, comunicándolo oportunamente.

En la madrugada del domingo, momentos en que se estaba realizando el evento, se hicieron presentes en el lugar personal de Comercio, de la Policía Comunal y la Guardia Urbana Municipal quienes intentaron llevar a cabo la orden de clausura del lugar ante l acarencia de la documentación requerida de manera obligatoria.

Dada la negativa a acatar por parte de la organización, se procedió a labrar las Actas correspondientes dándole intervención a los Juzgados de Faltas, de Paz, que dada la Feria Judicial lo subroga el de Salliqueló, y ante la denuncia penal en contra de Eduardo Irasola por desobediencia, a la Fiscalía Penal de Trenque Lauquen.

El día martes el intendente municipal indicaría que el personal interviniente en la ejecución de la medido actuó con cautela y sentido común permitiendo que se retiren los concurrentes una vez finalizado el evento para evitar conflictos mayores, por lo que reconoció el desempeño felicitando a las autoridades municipales competentes.

«Fue la consecuencia de no cumplir con los requisitos para funcionar como boliche bailable», enfatizó.

Plana también dijo que el club Atlético ya había sido advertido por transgresiones a las normas de nocturnidad que se habían dado últimamente a las que hacía caso omiso, o que había motivado desde su área estuvieran atentos a lo que allí ocurría. «En este lugar no se pueden hacer este tipo de eventos», reiteró.

«Esta es la línea con la que venimos trabajando desde principio de año, llegando a ordenar a varias instituciones que están haciendo este tipo de cosas. Nos venía quedando este lugar; entendiendo que no es fácil obtener la prefactibilidad, pero no está en condiciones de funcionar como boliche bailable de acuerdo a la ordenanza vigente. Es algo que ya no depende de mi, lo que yo tengo a cargo es el control de esta situación, el interesado, La Barra del club Atlético, en este caso es el que debe tener todo en regla», concluyó.