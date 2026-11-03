Juventud Unida de Germania instala un piso de caucho en su cancha de bochas que la convierte en una excepción en la zona

El Club Social y Atlético Juventud Unida de Germania instala un novedoso piso de caucho en su cancha de bochas. La colocación está prevista para esta semana por lo que ya se ve el movimiento en la cancha.

Según la información proporcionada por autoridades del club, se trata de una nueva tecnología presentada en abril de este año, que requiere muy poco mantenimiento. Su superficie antideslizante, flexible, pareja y firme brindará mayor comodidad a los jugadores y favorecerá un juego más ágil y continuo. Su resistencia a las marcas y a la formación de pozos permitirá reducir las tareas habituales de mantenimiento y aprovechar mejor el tiempo de juego.

Para financiar esta obra, la institución impulsó una campaña de esponsoreos entre comercios, recibió aportes de vecinos del pueblo y realizó una rifa destinada a reunir fondos para el nuevo piso.

El proyecto busca acercar a más personas a la práctica de las bochas, invitando a participar a niños, jóvenes, mujeres y adultos. También apunta a brindar un espacio más cómodo, moderno y seguro para torneos, encuentros y actividades recreativas, fortaleciendo al club como lugar de integración y encuentro para toda la comunidad.

La cancha de bochas fue construida en la década de 1960 con el trabajo de integrantes de la comisión directiva, socios y colaboradores. Entre quienes participaron se recuerda a Hugo Rodríguez, Raúl Cavallo, Eugenio Regonaschi, Ernesto Luján, el “Negro” Canto, Héctor Vicente y Pedro Perugini, entre otros.

En sus comienzos, la cancha era semiabierta: contaba con techo y una pared en uno de sus laterales, mientras que el lateral opuesto permanecía abierto, con columnas.

También merece un reconocimiento especial Atilio Torgano, miembro fundador del club y una figura importante en la historia de su cancha de bochas, quien durante una etapa colaboró mucho en su cuidado y mantenimiento. Su aporte forma parte del esfuerzo de quienes ayudaron a conservar este espacio para las generaciones siguientes.

La instalación del nuevo piso representa un paso más en la mejora de este espacio histórico. Con el acompañamiento de comercios, vecinos y colaboradores, Juventud Unida busca dejar una obra duradera al servicio de la comunidad y seguir poniendo en valor la cancha que generaciones anteriores ayudaron a construir y mantener, comentaron desde la Comisión a Distrito Interior.