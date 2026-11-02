El villeguense Jose Moure Ochandorena corrió y completó el Ironman 2026, en San Juan

La histórica carrera internacional de triatlón se celebró ayer domingo 1 noviembre en San Juan, con 792 inscriptos provenientes de más de 30 países, y estuvo organizado por World Triathlon Company.

La exigente competencia deportiva inició a las 9 desde el embarcadero del Dique Punta Negra, los atletas nadaron 3.8 kilómetros, al término del nado en aguas abiertas, los participantes iniciaron con el tramo de ciclismo en ruta, que consistió en 180 kilómetros y posterormente corrieron a pie 42 kilómetros.

Esta carrera fue la séptima en la historia de Ironman en esa provincia; y la primera vez que se realiza un Full (significa que los participantes deben completar tres disciplinas de forma continua en el mismo día, con un tiempo límite total de 17 horas).

Moure Ochandorena lo completó en 10:26:12, en su categoría M40-44 quedó 26° sobre 113.

Los ganadores fueron este años Mario de Elías (8:27:30), de Río Negro y Yanina Minaglia (9:54:2), de Buenos Aires